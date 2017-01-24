Ученые объяснили, почему Петербургу не грозит затопление

Москва, 24 января. Группа ученых из США и Ирландии опубликовала доклад о катастрофических последствиях глобального потепления. Согласно их выводам, под водой могут оказать огромные прибрежные территории. Однако, по мнению российских специалистов, их западные коллеги чересчур пессимистичны в выводах.

Западные специалисты указали на то, что последние несколько лет – особенно 2016 год – были аномально жаркими. Это может привести к массовому таянию полярных льдов и подъему уровня мирового океана, что станет причиной затопления прибрежных город и целых государств.

Российские ученые отметили, что особых рисков для России нет. Даже если подъем воды произойдет, он благотворно скажется на экономике – можно будет эффективнее использовать Северный морской путь и тратить меньше ресурсов на отопление. Кроме того, увеличится площадь, которую можно использовать для сельского хозяйства, сообщает газета «Известия».

Затопление Санкт-Петербургу тоже не грозит. Город находится на разломе тектонических плит и последние несколько тысяч лет медленно поднимается. «Но даже если представить, что к концу XXI века уровень воды будет на полметра выше, чем сейчас, катастрофы не будет, есть время приспособиться», – член Межправительственной группы экспертов по изменению климата Олег Анисимов.