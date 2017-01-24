США: частный самолет разбился в международном аэропорту в Аризоне

Вашингтон, 24 января. Частный самолет разбился в международном аэропорту Тусона, США, штат Аризона, точное число погибших пока не сообщается.

В настоящее время, как сообщает RT на русском, спасательные службы международного аэропорта Тусон тушат пожар на месте крушения самолета. Количество пострадавших на данным момент не уточнено, как нет пока информации и о том, откуда следовал частный самолет.

Причина крушения также пока неизвестна. Как сообщается, коммерческие рейсы аэропорта Тусон продолжают выполняться без сбоев.