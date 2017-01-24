США намерены защитить статус спорных территорий Южно-Китайского моря

Вашингтон, 23 января. Новое правительство США намерено защитить международный статус спорных территорий в Южно-Китайском море. С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Шон Спейсер.

По его словам, если спорные воды на самом деле являются международными и не входят в состав Китая, Соединенные Штаты предпримут меры для их защиты.

Спейсер подчеркнул, что США намереваются защищать свои национальные интересы в данном регионе.

Напомним, что стране этого региона – в первую очередь, Японии, Вьетнама и Филиппин – есть ряд разногласий в сфере морских границ и зон ответственности. Китай убежден, что Филиппины и Вьетнам используют поддержку США, чтобы создать напряженности в регионе. Сам Китай претендует на спорные острова архипелага Пратли, расположенные в Южно-Китайском море.