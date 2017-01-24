США и Россия пока не договорились о звонке Трампа Путину

Вашингтон, 24 января. США и Россия пока не достигли договоренности о точной дате телефонного звонка президента США Трампа президенту России Путину.

Как сообщил журналистам Шон Спайсер, официальный представитель новой администрации Белого дома, обсуждение этого вопроса идет, однако пока администрация Трампа не достигла договоренности, как сообщают «Известия», с послом России Сергеем Кисляком о том, в какое именно время будет организован разговор по телефону глав США и России.

Шон Спайсер заявил, что в последний раз этот вопрос обсуждался три дня назад Майклом Флинном, советником Трампа по национальной безопасности, и Сергеем Кисляком, послом РФ в США. Причем, вопрос о телефонном разговоре был среди четырех тем, обсуждавшихся официальными представителями глав двух государств.