Раскрыта тайна названия восьмого эпизода «Звездных войн»

Лос-Анджелес, 24 января. Создатели «Звездных войн» обнародовали название следующего эпизода космической саги. Оно было опубликовано на официальном сайте «Звездных войн».

Как сообщается, восьмой эпизод будет называться «Последний джедай» (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi).

Первыми, кто узнал название нового фильма, стали фанаты знаменитой саги. Как сообщается, создатели фильма сделали это специально в знак признательности.

Напомним, что седьмой эпизод «Звездных войн» вышел в декабре 2015 года и собрал в прокате 1,73 миллиарда долларов.