Трамп покинул пост гендиректора Trump Organization

Вашингтон, 24 января. Президент США Дональд Трамп оставил пост генерального директора своей компании Trump Organization. Об этом сообщает официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал покинуть пост гендиректора своей фирмы. 23 января он сдержал свое обещание, сообщает газета «Известия».

Напомним, что главная компания Дональда Трампа Trump Organization была основана в 1923 году его бабушкой Элизабет Трамп, которой оказал помощь его отец, Фред Трамп. Дети президента занимают в этой компании должности исполнительных директоров.