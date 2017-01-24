Полиция США задержала женщину за вандализм в клубе Трампа

Вашингтон, 24 января. Женщину, учинившую непотребство в частном клубе, принадлежащем Дональду Трампу, полиция задержала за вандализм.

Неприятный инцидент произошел в день инаугурации 45 президента США во Флориде: женщина, как уточняют «Известия», 48 лет, проникла в клуб Трампа, испачкала автомобили клуба мякотью бананов, напечатала на одном и из компьютеров в помещении клуба нецензурную брань, и в довершение всего — множество надувных шаров, обнаруженных дамой в клубе, оказались выпущенными на улицу.

Как следует из показаний разгневанной женщины, таким образом она, оказывается, просто хотела привлечь внимание к проблемам хакерских атак.