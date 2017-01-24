Эксперты прокомментировали план США по выходу из Транстихоокеанского партнерства

Вашингтон, 24 января. Решение президента США Дональда Трампа покинуть организацию Транстихоокеанского партнёрства является важным, хотя его и нельзя назвать неожиданным. С таким заявлением выступил профессор Калифорнийского колледжа Святой Марии Джек Расмус.

По его словам, администрация Трампа в первую очередь намерена строить отношения с отдельными странами, чем проводить сотрудничество в рамках соглашений о свободной торговле, сообщает RT на русском.

Он напомнил, что организация Транстихоокеанского партнёрства пользовалась крайне малой поддержкой со стороны простых американцев.

Напомним, что соответствующий указ был подписан Трампом 23 января.