FAN-TV Лента новостей
Впервые в истории: ученые создали искусственный атом в космосе
Весь мир

Впервые в истории: ученые создали искусственный атом в космосе

Сегодня 0:20
81

Впервые в истории: ученые создали искусственный атом в космосе

Берлин, 24 января. Группа специалистов из немецкого Аэрокосмического центра впервые в истории создала искусственный атом, он же конденсат Бозе-Эйнштейна. Сделано это было, как сообщают местные СМИ, в рамках эксперимента MAIUS 1.

По словам исследователей, конденсат Бозе-Эйнштейна образуется в том случае, если охладить газ практически до абсолютного нуля. 

«Мы рады тому, что нам удалось показать, что MAIUS 1 смог выработать его в космосе. За шесть минут, когда зонд находится в невесомости, мы смогли провести около 100 экспериментов, посвященных исследованию волновых свойств материи», — рассказал один из авторов исследования.

Ученые также сообщили, что конденсат Бозе-Эйнштейна – это особая форма материи, которая очень похожа как на газ, так и на жидкость и при этом он обладает атомными свойствами. Данные атомы с легкостью поддаются манипуляции и их можно использовать в квантовых компьютерах и сверхпроводниках.

Впервые в истории: ученые создали искусственный атом в космосе

В планах немецких специалистов, в будущем на основе таких опытов создавать миниатюрные квантовые приборы, с помощью которых потом можно будет интегрировать их в спутники. В 2018 и 2019 году ученые намерены провести еще две миссии MAIUS, во время которых они продолжат изучать свойства конденсата Бозе-Эйнштейна и попытаются проверить теорию относительности Эйнштейна. 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 23 января 22.30: ВКС РФ и ВВС коалиции совместно наносят удары по ИГ в Алеппо, боевики обстреливают мирные селения в Идлибе

Вчера 22:30
330

Сирия сегодня: дуэль артиллерии в провинции Алеппо, боевики ИГ окружены в Дейр эр-Зоре

Вчера 20:48
1267

Новости США: в торговом центре Техаса прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

Вчера 20:11
382

ЛНР снова под огнем: жители села Долгое боятся, что после атак ВСУ утро может не наступить

Вчера 20:03
428

Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

Вчера 19:49
589
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Полиция США задержала женщину за вандализм в клубе Трампа

0:56

Раскрыта тайна названия восьмого эпизода «Звездных войн»

0:49

Трамп покинул пост гендиректора Trump Organization

0:43

Эксперты прокомментировали план США по выходу из Транстихоокеанского партнерства

0:23

Впервые в истории: ученые создали искусственный атом в космосе

0:20

Почти половина мужчин США могут заразить смертельным вирусом

0:01

Карту Украины без Крыма начали продавать в магазинах Харькова

0:01

ООН не комментирует законопроект о выходе США из всемирной организации

23:48

Советник Трампа призвал арестовать певицу Мадонну

23:32

Мощный взрыв прогремел в жилом комплексе на востоке Лондона

23:24

Путин намерен обязать врио губернаторов публично отчитываться о доходах

23:21

Спасатели достали из-под завалов отеля «Ригопьяно» трех щенков

23:21
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Полиция США задержала женщину за вандализм в клубе Трампа
Читать
Закрыть