Впервые в истории: ученые создали искусственный атом в космосе

Берлин, 24 января. Группа специалистов из немецкого Аэрокосмического центра впервые в истории создала искусственный атом, он же конденсат Бозе-Эйнштейна. Сделано это было, как сообщают местные СМИ, в рамках эксперимента MAIUS 1.

По словам исследователей, конденсат Бозе-Эйнштейна образуется в том случае, если охладить газ практически до абсолютного нуля.

«Мы рады тому, что нам удалось показать, что MAIUS 1 смог выработать его в космосе. За шесть минут, когда зонд находится в невесомости, мы смогли провести около 100 экспериментов, посвященных исследованию волновых свойств материи», — рассказал один из авторов исследования.

Ученые также сообщили, что конденсат Бозе-Эйнштейна – это особая форма материи, которая очень похожа как на газ, так и на жидкость и при этом он обладает атомными свойствами. Данные атомы с легкостью поддаются манипуляции и их можно использовать в квантовых компьютерах и сверхпроводниках.

В планах немецких специалистов, в будущем на основе таких опытов создавать миниатюрные квантовые приборы, с помощью которых потом можно будет интегрировать их в спутники. В 2018 и 2019 году ученые намерены провести еще две миссии MAIUS, во время которых они продолжат изучать свойства конденсата Бозе-Эйнштейна и попытаются проверить теорию относительности Эйнштейна.