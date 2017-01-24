Карту Украины без Крыма начали продавать в магазинах  Харькова

Харьков, 24 января. В магазинах украинского Харькова появились детские карты, на которых Украина изображена без Крымского полуострова. Об этом сообщают местные СМИ.

На картах, продающихся в харьковских магазинах, Крым указан частью России.

Эти карты являются частью детского игрового набора «Страны+Флаги+Столицы». Его производят в Киеве.

Как объяснили в типографии, этот инцидент вызван ошибкой дизайнера карточек. В украинской версим игры Крым отмечен, как территория Украины.

Напомним, что ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Крым никогда не принадлежал Украине.