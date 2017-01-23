ООН не комментирует законопроект о выходе США из всемирной организации

Нью-Йорк, 23 января. В секретариате ООН не стали комментировать обсуждающийся в Конгрессе США законопроект, предусматривающий выход Соединенных Штатов из состава всемирной организации.

Законопроект о выходе США из ООН был внесен на рассмотрение комитета по международным делам Палаты представителей республиканцем Майком Роджерсом. Если законопроект будет принят, США прекратит свое членство в ООН, а также прекратит соблюдение всех ее конвенций. Кроме того, будет аннулировано соглашение о размещении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Как заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, ООН не собирается комментировать проекты законов, которые обсуждаются в национальных законодательных органах.