Почти половина мужчин США могут заразить смертельным вирусом

Вашингтон, 23 января. Ученые заявили, что половина мужского населения США являются носителями вируса, передающегося половым путем.

Исследователи утверждают, что в США не менее 45 процентов мужского населения являются носителями вируса папилломы человека. Причем, как утверждают американские онкологи, некоторые типы этого вируса могут стать причиной смертельно опасных онкологических заболеваний женщин, с которыми американские мужчины вступают в незащищенную половую связь.

Как разъясняют ученые, у самих носителей вируса — мужчин — вирус папилломы человека вполне может пройти бесследно. Однако женщины — в группе риска: по данным ученых, в 91 проценте случаев онкологическое заболевание шейки матки спровоцировано именно вирусом папилломы человека, передающегося половым путем.