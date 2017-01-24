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Почти половина мужчин США могут заразить смертельным вирусом
Общество

Почти половина мужчин США могут заразить смертельным вирусом

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Почти половина мужчин США могут заразить смертельным вирусом

Вашингтон, 23 января. Ученые заявили, что половина мужского населения США являются носителями вируса, передающегося половым путем.

Исследователи утверждают, что в США не менее 45 процентов мужского населения являются носителями вируса папилломы человека. Причем, как утверждают американские онкологи, некоторые типы этого вируса могут стать причиной смертельно опасных онкологических заболеваний женщин, с которыми американские мужчины вступают в незащищенную половую связь.

Почти половина мужчин США могут заразить смертельным вирусом

Как разъясняют ученые, у самих носителей вируса  — мужчин — вирус папилломы человека вполне может пройти бесследно. Однако женщины — в группе риска: по данным ученых, в 91 проценте случаев онкологическое заболевание шейки матки спровоцировано именно вирусом папилломы человека, передающегося половым путем.

 

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Алексей Громов
#сша #папиллома
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