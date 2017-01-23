Советник Трампа призвал арестовать певицу Мадонну

Вашингтон, 23 января. Американская певица Мадонна должна быть арестована после ее заявлений о «взрыве Белого дома». С таким заявлением выступил член переходной команды президента США Дональда Трампа Ньют Гингрич.

Во время акции протеста против Дональда Трампа, Мадонна дважды позволила себе нецензурные высказывания в адрес Трампа. Кроме того, певица заявила, что «много думала о том, чтобы взорвать Белый дом».

Советник Трампа назвал ее высказывания «новым левым фашизмом» и заявил о необходимости ареста Мадонны.

Сама Мадонна объяснила, что ее неправильно поняли, а ее слова были метафорой.