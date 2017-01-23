Мощный взрыв прогремел в жилом комплексе на востоке Лондона

Лондон, 23 января. В одном из жилых комплексов в восточной части Лондона прогремел мощный взрыв.

По данным местных СМИ, мощный взрыв прогремел в жилом комплексе Хорнчерч, который расположен в восточной части столицы Великобритании. В результате взрыва в жилом комплексе вспыхнул пожар.

В данный момент на месте происшествия работают спасатели, которые эвакуируют людей из горящего здания. К настоящему моменту известно о трех пострадавших, которым понадобилась госпитализация. В полиции Лондона заявили, что не владеют информацией о причинах взрыва. На месте происшествия работают более 60 спасателей.