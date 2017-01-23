Спасатели достали из-под завалов отеля «Ригопьяно» трех щенков

Рим, 23 января. Из-под завалов на месте итальянского отела «Ригопьяно», который был уничтожен лавиной, спасатели смогли извлечь трех щенков – талисманов гостиницы.

Щенки родились в декабре прошлого года у овчарок по кличке Облако и Волк. Они были талисманами итальянского отеля.

В день схода лавины собаки пропали. Взрослых овчарок удалось найти возле дома одной из сотрудниц отеля, а щенков спасатели извлекли из-по снежных завалов, сообщает газета «Известия».

Напомним, отель был уничтожен лавиной на прошлой неделе. Инцидент произошел в итальянской области Абруццо. Спасателям удалось спасти 11 человек, шесть человек погибли.