Путин намерен обязать врио губернаторов публично отчитываться о доходах

Москва, 23 января. Владимир Путин внес в Госдуму РФ президентский законопроект, предусматривающий обязательный публичный отчет исполняющих обязанности губернаторов.

В проекте закона, предложенного президентом на рассмотрение законодателей, указано, как отмечает Газета.ру, что лица, временно исполняющие обязанности губернаторов, должны также, как и губернаторы без приставки «врио», отчитываться не только о своих доходах, но и о доходах и имуществе членов своих семей.

Как указано в законопроекте, речь идет о доходах, «полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году назначения».