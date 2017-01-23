FAN-TV Лента новостей
Трамп восстановил отмененные Обамой меры по борьбе с абортами
Общество

Трамп восстановил отмененные Обамой меры по борьбе с абортами

Сегодня 23:05
157

Трамп восстановил отмененные Обамой меры по борьбе с абортами

Вашингтон, 23 января. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете финансирования федеральным бюджетом международных неправительственных организаций, способствовавших проведению абортов за рубежом.

Как сообщают «Известия» Дональд Трамп принял решение восстановить республиканскую политику, известную как «политика Мехико», согласно которой все зарубежные неправительственные организации, получающие финансирование из бюджета США, обязаны воздерживаться от осуществления или продвижения абортов.

Стоить отметить, что своим указом Трамп отменил решение предыдущего главы Белого дома Барака Обамы, который снял запрет с этого документа во время своего президентства.

комментарии
Кирилл Иванов
#дональд трамп
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 23 января 22.30: ВКС РФ и ВВС коалиции совместно наносят удары по ИГ в Алеппо, боевики обстреливают мирные селения в Идлибе

Сегодня 22:30
183

Сирия сегодня: дуэль артиллерии в провинции Алеппо, боевики ИГ окружены в Дейр эр-Зоре

Сегодня 20:48
1076

Новости США: в торговом центре Техаса прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

Сегодня 20:11
323

ЛНР снова под огнем: жители села Долгое боятся, что после атак ВСУ утро может не наступить

Сегодня 20:03
383

Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

Сегодня 19:49
506
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Мощный взрыв прогремел в жилом комплексе на востоке Лондона

23:24

Путин намерен обязать врио губернаторов публично отчитываться о доходах

23:21

Спасатели достали из-под завалов отеля «Ригопьяно» трех щенков

23:21

Трамп восстановил отмененные Обамой меры по борьбе с абортами

23:05

Отправлен в отставку исполнительный директор «Формулы-1»

22:58

Российские ученые планируют создать космический корабль без ракеты

22:50

Пентагон заявил, что не координирует с Минобороны РФ авиаудары в Сирии

22:48

Белый дом заявил, что США готовы к военному сотрудничеству с РФ в Сирии

22:38

Сирийская оппозиция надеется на Россию как на гаранта перемирия

22:34

Госдума предложила в 60 раз увеличить штраф за отказ пропускать скорую помощь

22:32

Сирия новости 23 января 22.30: ВКС РФ и ВВС коалиции совместно наносят удары по ИГ в Алеппо, боевики обстреливают мирные селения в Идлибе

22:30

Ученые: половина мужского населения США является носителем опасного вируса

22:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Мощный взрыв прогремел в жилом комплексе на востоке Лондона
Читать
Закрыть