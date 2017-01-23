Трамп восстановил отмененные Обамой меры по борьбе с абортами

Вашингтон, 23 января. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете финансирования федеральным бюджетом международных неправительственных организаций, способствовавших проведению абортов за рубежом.

Как сообщают «Известия» Дональд Трамп принял решение восстановить республиканскую политику, известную как «политика Мехико», согласно которой все зарубежные неправительственные организации, получающие финансирование из бюджета США, обязаны воздерживаться от осуществления или продвижения абортов.

Стоить отметить, что своим указом Трамп отменил решение предыдущего главы Белого дома Барака Обамы, который снял запрет с этого документа во время своего президентства.