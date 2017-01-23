Отправлен в отставку исполнительный директор «Формулы-1»

Лондон, 23 января. Исполнительный директор «Формулы-1» Берни Экклстоун был отправлен в отставку. Об этом сообщает ряд западных СМИ.

Как рассказал Экклстоун, теперь его обязанности в компании будет выполнять председатель «Формулы-1» Чейз Кэри.

«Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит», – прокомментировал свою отставку Экклстоун.

Экклстоун покинул свой пост за 62 дня до начала нового сезона автогонок. Информация о том, что он может быть отправлен в отставку, появлялась и раньше. Отметим, что Экклстоун руководил гонками последние сорок лет, ему самому сейчас 86 лет.

Напомним, что корпорация Liberty Media (собственность миллиардера Джона Мэлоуна), в сентябре прошлого года приобрела 18,7 процентов акций «Формулы-1».