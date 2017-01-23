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Отправлен в отставку исполнительный директор «Формулы-1»
Спорт

Отправлен в отставку исполнительный директор «Формулы-1»

Сегодня 22:58
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Отправлен в отставку исполнительный директор «Формулы-1»

Лондон, 23 января. Исполнительный директор «Формулы-1» Берни Экклстоун был отправлен в отставку. Об этом сообщает ряд западных СМИ.

Как рассказал Экклстоун, теперь его обязанности в компании будет выполнять председатель «Формулы-1» Чейз Кэри.

«Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит», – прокомментировал свою отставку Экклстоун.

Экклстоун покинул свой пост за 62 дня до начала нового сезона автогонок. Информация  о том, что он может быть отправлен в отставку, появлялась и раньше. Отметим, что Экклстоун руководил гонками последние сорок лет, ему самому сейчас 86 лет.

Напомним, что корпорация Liberty Media (собственность миллиардера Джона Мэлоуна), в сентябре прошлого года приобрела 18,7 процентов акций «Формулы-1».

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Антон Зарубин
#экклстоун #формула-1
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Мощный взрыв прогремел в жилом комплексе на востоке Лондона
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