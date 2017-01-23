Пентагон заявил, что не координирует с Минобороны РФ авиаудары в Сирии

Вашингтон, 23 января. Руководство Пентагона прокомментировало заявление Минобороны РФ, в котором российское оборонное ведомство рассказало о совместном с международной коалицией ударе по боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в районе сирийского Эль-Баб.

Как заявил представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, Пентагон не координирует свои действия в Сирии с российскими военными.

Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что американские военные по-прежнему поддерживают контакт с российскими коллегами, что обеспечить безопасность полетов над Сирией, передает «Газета.ru».

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщило, что 22 января американская сторона передала ему координаты позиций ИГ.