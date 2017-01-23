Российские ученые планируют создать космический корабль без ракеты

Москва, 23 января. Российские ученые намерены создать моноблочный космический корабль для межпланетных путешествий без ракеты-носителя. Об этом говорится в докладе специалиста ракетного центра имени Хруничева Владимира Денисова.

По его словам, современные разработки в космической отрасли позволяют приступить к созданию проекта многоразового космического корабля, который будет способен совершить облет Венеры или экспедицию на Марс без ракеты-носителя.

Для создания такого летательного аппарата Денисов предложил взять за основу суборбитальный самолет советского авиаконструктора Владимира Мясищева МГ-19, который можно адаптировать к межпланетным путешествиям оснастив его ядерной двигательной установкой.