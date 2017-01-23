Сирийская оппозиция надеется на Россию как на гаранта перемирия

Астана, 23 января. Представитель Свободной сирийской армии (ССА) Иссам Аль-Рейс заявил, что оппозиция надеется на посредничество России в сирийских переговорах в Астане. Об этом сообщает RT на русском.

Он пояснил, что благодаря усилиям России в Сирии был установлен режим перемирия, в котором Москва также выполняет роль гаранта. Кроме того, Россия является посредником на переговорах в Астане.

«Если страны-гаранты будут соблюдать свои обязательства, заставят сирийский режим и Иран присоединиться к договору, это позволит закрепить режим прекращения огня», — заявил Аль-Рейс.

Он также отметил, что сирийская оппозиции ожидает полноценного режима прекращения огня по результатам переговоров в Астане.