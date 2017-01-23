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Госдума предложила в 60 раз увеличить штраф за отказ пропускать скорую помощь
Россия

Госдума предложила в 60 раз увеличить штраф за отказ пропускать скорую помощь

Сегодня 22:32
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Госдума предложила в 60 раз увеличить штраф за отказ пропускать скорую помощь

Москва, 23 января. Госдума рассмотрит законопроект о штрафе за отказ уступить дорогу машине скорой помощи. Соответствующая инициатива уже внесена на рассмотрение депутатов.

Как сообщается, документ был размещен в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности 23 января. Его авторы предлагают штрафовать на 30 тысяч рублей за отказ уступить дорогу скорой помощи. Кроме того, водителей-нарушителей предлагается лишать прав на срок до двух лет, сообщает «Газета.ru»

Автором инициативы является депутат от партии «Единая Россия» Андрей Палкин. Он напомнил, что сейчас за отказ уступить дорогу скорой помощи водителя ждет лишь штраф в 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев. Этих мер, по его мнению, недостаточно.

 

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Антон Зарубин
#госдума
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