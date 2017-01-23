Белый дом заявил, что США готовы к военному сотрудничеству с РФ в Сирии

Вашингтон, 23 января. Новая администрация Белого дома сделала заявление, утверждающее, что США готовы к военному сотрудничеству с Россией.

Это заявление от имени Белого дома сделал Шон Спайсер на первом брифинге для журналистов, который регулярно организовывается для СМИ. Сославшись на президента Трампа, Спайсер заявил, что США готовы к сотрудничеству с любой страной, если речь идет о борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), и если это соответствует национальным интересам США.

Это заявление, как уточняет РИА Новости, прозвучало в ответ на вопрос журналистов о возможности сотрудничества США и России в совместных антитеррористических операциях в Сирии.