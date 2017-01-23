Путин поручил Госдуме рассмотреть новый антикоррупционный закон

Москва, 23 января. В Госдуме России рассмотрят законопроект, обязывающий временно исполняющего обязанности губернатора отчитываться о своем имуществе и доходах. Соответствующий законопроект был внесен президентом России Владимиром Путиным.

Данный проект предлагает сделать обязательным предоставление сведений о доходах и имуществе не только для губернаторов, но и для лиц, временно исполняющих их обязанности.

Данные сведения будут размещаться в интернете на официальных сайтах государственных органов субъектов России. Кроме того, по запросу, они будут предоставлять российским СМИ для печати.

Текст документа отмечает, что для принятия этого законопроекта не потребуется дополнительных средств из бюджета.