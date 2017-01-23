Ученые: половина мужского населения США является носителем опасного вируса

Москва, 23 января. Более 45% мужского населения США заражены вирусом папилломы человека (ВПЧ), который вызывает рак. Об этом сообщают ученые из Медицинского центра Северной Каролины.

По словам ученых, ВПЧ практически не вызывает симптомы и может проходить незаметно для его носителя. Однако исследование показало, что 25% мужчин являются носителями таких типов ВПЧ, которые вызывают рак.

Ученые бьют тревогу, так как вакцинацию от этого вируса прошли лишь 10,7% американских мужчин. Также ученые отмечают, что зачастую ВПЧ становится причиной рака полового члена, а также рака горла у мужчин.

Ранее научное интернет-­издание «Индикатор» сообщало, что мужчины гораздо чаще обращаются за помощью к психотерапевтам, чем женщины.