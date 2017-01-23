Норвежские ученые считают, что женщины больше мужчин склонны к случайному сексу

Осло, 23 января. Женщины намного больше мужчин склонны к случайным связям и одноразовому сексу. К такому выводу пришла группа исследователей из Норвегии.

Проведя анонимный опрос и проанализировав его результаты, норвежские ученые пришли к выводу, что женщины чаще мужчин занимаются случайным сексом.

Согласно результатам опроса, примерно 30 процентов женщин и 20 процентов мужчин имели одноразовый секс и теперь сожалеют об этом. Недовольство подобной практикой выразила половина опрошенных женщин и примерно треть мужчин. Но, в то же время, 80 процентов женщин, у которых был случайный секс, выразили желание повторить его. Сред мужчин таких набралось лишь 40 процентов.

Ранее сообщалось, что, по данным опросов, секс является одним из самых популярных антидепрессантов.