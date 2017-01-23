Скончался лыжник, получивший смертельную травму позвоночника

Минск, 23 января. Трагедией завершилась драма в сноупарке горнолыжного центра «Силичи», случившаяся в минувшее воскресенье.

Лыжник-любитель попытался сделать сальто назад, и в результате получил тяжелую травму позвоночника. Сложнейшая операция, как сообщают СМИ Белоруссии, была сделана пострадавшему в тот же день в Минске, однако, несмотря на всю оказанную помощь, молодой мужчина скончался.

Как сообщается, в настоящее время Управление СК приступило к расследованию обстоятельств данного смертельного случая.

Эксперты напоминают, что лыжный сезон — в самом разгаре, и следует помнить о том, что горные лыжи — тавмоопасный вид спорта.