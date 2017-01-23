Суд признал невменяемым экс-полицейского, пытавшегося создать «армию зомби»

Екатеринбург, 23 января. Суд Свердловской области признал невменяемым бывшего сотрудника полиции, который подозревался в совершении пяти убийств.

Согласно предварительной информации, мужчина убивал бездомных и закапывал их тела на кладбище в Верхней Пышме. После этого он якобы проводил «религиозные обряды», пытаясь создать «армию зомби». Экс-полицейский будет отправлен на принудительное психиатрическое лечение.

Напомним, ранее стало известно о задержании в Ижевске мужчины, который закопал тело убитой им девушки на городском кладбище.

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