Кадыров рассказал о чеченцах, выполняющих задания Минобороны РФ в Сирии

Грозный, 23 января. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил, что уроженцы республики выполняют боевые задачи в Сирии в составе батальона военной полиции Минобороны РФ. Об этом он заявил в ходе встречи с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым.

Кадыров пояснил, что накануне депутат Госдумы Адам Делимханов и муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев побывали в Сирии, где встретились с российскими военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в Сирии.

«Межиев и Делимханов посетили батальон военной полиции МО РФ, в котором проходят службу молодые люди из Чечни. Бойцы с гордостью говорили, что им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов», — написал Кадыров в своем Insagram.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолеты ВКС РФ уничтожили склады террористов с боеприпасами и топливом в районе сирийского города Эль-Баб в провинции Алеппо.