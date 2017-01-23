МИД РФ дал оценку первому дню переговоров по Сирии в Астане

Астана, 23 января. Первый день межсирийских переговоров в Астане прошел успешно, а возможность организовать встречу сирийского правительства и вооруженной оппозиции выводит переговоры на качественно иной уровень. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Подводя итогу первого дня, Лаврентьев подчеркнул, что он прошел успешно. «Прежде всего, как вы знаете, удалось открыть сегодня проведение международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане», – отметил он.

По словам Лаврентьева, он находит это событие знаменательным, тем более, что переговоры удалось начать в присутствии представителей трех стран-гарантов. Он также отметил важную роль ООН и США в идущих переговорах.