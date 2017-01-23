Фийон просит Трама учитывать интересы Европы на переговорах с РФ

Париж, 23 января. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп должен учитывать интересы европейских стран, выстраивая политический диалог с Российской Федерацией. Так считает кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон.

«Я не хочу, чтобы Трамп вел переговоры с РФ за наш счет… Это нанесет урон Европе», — подчеркнул французский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что новый глава США Дональд Трамп принял решение подписать указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства.

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