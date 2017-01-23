Трамп назвал большим делом выход США из Транстихоокеанского партнерства

Вашингтона, 23 января.США начали процесс выхода из Транстихоокеанского партнерства. Такое решение в понедельник принял президент страны Дональд Трамп, подписав соответствующий меморандум.

«То, что мы сейчас сделали — большое дело для американских рабочих», — прокомментировал он.

Напомним, что Трамп ранее неоднократно заявлял о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства, которое он считает губительным для США. В качестве альтернативы политик предложил обычные деловые переговоры, чтобы создать больше рабочих мест в Соединенных Штатах.

Транстихоокеанское партнерство — это торговое соглашение между 12-ю странами Азиатско-Тихоокеанского региона, которое предполагает снижение тарифных барьеров.