Военные связисты ЗВО подняты по учебной тревоге

Москва, 23 января. В Западном военном округе (ЗВО) стартовала масштабная тренировка по связи и управлению. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В рамках тренировки военнослужащие осуществили многокилометровый марш, в ходе которого отработали вопросы скрытого передвижения и маскировки района размещения. В дальнейшем бойцам предстоит осуществить развертывание различных комплексов и систем связи.

Занятия проходят с использованием новейших систем и комплексов связи таких, как ПИК-М Редут и передвижных цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-431АМ. В тренировке задействовано более 300 единиц военной и специальной техники.