Сирия: ИГ и «Джебхат ан-Нусра» ведут ожесточенные бои на границе с Ливаном

Дамаск, 23 января. На границе Сирии и Ливана идут ожесточенные бои между боевиками террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра (обе запрещены в России). Об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Боевые столкновения идут в районе Маляхи горного региона Эрсаль. Как сообщается, с обеих сторон есть как убитые, так и раненные.

Стоит отметить, что регион Эрсаль является стратегически важным для обеих группировок, так как обладает горным рельефом и находится на границе с Ливаном. Обе группировки устраивают в нем перевалочные базы и тренировочные лагеря. Также отсюда они проводят диверсии против Ливанской армии.

Кроме того, через этот регион проходит важный путь контрабанды оружия из Ливана в Сирию и обратно.