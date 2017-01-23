Скворцова сообщила о причинах снижения смертности в России

Женева, 23 января. Взаимодействие с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позволило добиться снижения смертности на территории России. Об этом журналистам рассказала министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

По словам политика, в стране снизилась детская смертность.

«Мы сумели практически прекратить вертикальную передачу ВИЧ от матери к ребенку, мы сократили смертность на дорогах», — цитирует ее слова RT на русском.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов принять меры, направленные на снижение смертности и повышение рождаемости.

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