Сирия новости 23 января: ВКС РФ и ВВС коалиции совместно наносят удары по ИГ в Алеппо, боевики обстреливают мирные селения в Идлибе

Сирия, 23 января. ВКС РФ и ВВС международной коалиции впервые нанесли совместные удары по позициям ИГ* в провинции Алеппо, вооруженные исламисты снова обстреляли селения Аль-Фуа и Кефрая в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска силы Сирийской арабской армии продолжают наступление на позиции вооруженных формирований в окрестностях населенного пункта Аль-Касимия. Правительственные войска обстреливают позиции исламистов в районе населенного пункта, а также в окрестностях города Дума.

В восточной части гор Аль-Каламун боевики "Свободной сирийской армии" (ССА)** выпустили управляемую ракету по автомобилю ИГ, находившиеся внутри террористы погибли.

В юго-западной части провинции артиллерия сирийской армии обстреляла позиции исламистов в районе города Мадая.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо артиллерия сирийской армии обстреляла позиции вооруженных боевиков в районе населенного пункта Кафр Хамра.

На северо-востоке провинции правительственные войска в ходе ожесточенных боев продолжают наступление на позиции террористов ИГ. Ранее сирийской армии удалось отбить у боевиков населенные пункты Ад-Дирийя, Умм Адаса и Хан Хафира, продвигаясь к крупнейшему оплоту террористов в регионе городу Аль-Баб, на который с другой стороны наступают турецкие войска, проводящие операцию против ИГ.

С другой стороны, министерство обороны РФ заявило, что ВКС России в первый раз нанесли совместные удары с ВВС международной коалиции по позициям террористов в районе города Аль-Баб.

Провинция Хомс

Сирийская армия продолжает вести ожесточенные бои с ИГ в районе высот Ат-Тияс в окрестностях военного аэродрома Ат-Тифор в восточной части провинции Хомс, пытаясь развить успех, достигнутый в субботу бойцами спецподразделения «Щит», и установить контроль над второй ключевой высотой в районе Пальмиры. Артиллерия сирийской армии продолжает наносить удары по позициям ИГ в регионе.

ВВС Сирии между тем наносят удары по позициям террористов в окрестностях Пальмиры, а также в районе населенных пунктов Аль-Михасса и Аль-Барида.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора, где сирийская армия ведет ожесточенные бои с террористами ИГ. Ранее сообщалось, что правительственным войскам удалось провести успешное наступление в районе кладбища.

Провинция Даръа

Правительственные войска обстреляли из гранатометов позиции вооруженных формирований в районе города Даръа. Также под огнем сирийской армии оказались позиции боевиков в окрестностях города Аль-Ядуда в центре провинции.

Провинция Идлиб

Вооруженные формирования продолжают обстреливать из минометов селение Аль-Фуа в северо-восточной части провинции. Сирийские активисты сообщают о том, что под обстрелом исламистов погибла местная девочка, было ранено несколько мирных жителей.

Под огнем боевиков также оказалось и второе шиитское селение в регионе Кефрая. Активисты подтверждают, что ВВС Сирии сбросили жителям селений контейнеры с гуманитарной помощью.

Необходимо напомнить, что два населенных пункта второй год находятся в окружении боевиков и регулярно подвергаются обстрелу.

Кроме того, в провинции были казнены два боевика-исламиста, похищенные неизвестными несколько месяцев назад. Причина похищения и казни остается неизвестной.

Между тем активисты в соцсетях сообщают, что группировка «Джебхат Фатх аш-Шам»*** объявила о разрыве отношений с вооруженным формированием «Джунд аль-Акса», так как боевики последнего отказались заключать соглашение с группировкой «Ахрар аш-Шам».

В заявлении «Джебхат Фатх аш-Шам» поясняется, что причиной разрыва стало неповиновение командования «Джунд аль-Акса» приказам.

Разногласия между формированиями вооруженных исламистов в последние недели являются источником напряженности в регионе. В ходе стычек и взаимного обстрела между боевиками погибли несколько мирных жителей.

Сообщается, что в провинции сегодня был совершен обмен пленными между группировкой «Ахрар аш-Шам» и связанными с «Джебхат Фатх аш-Шам» вооруженными формированиями. Сама «Джебхат Фатх аш-Шам» выступала в качестве посредника между сторонами.

Провинция Ракка

Сирийские активисты сообщают, что террористы ИГ казнили в районе города Ат-Табака на западе провинции Ракка молодую девушку по обвинению в сотрудничестве с международной коалицией.

Между тем отряды «Демократических сил Сирии» (SDF)**** отразили атаку ИГ в районе населенных пунктов Большая и Малая Сувейдия. Четыре террориста были уничтожены.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама вертолеты ВВС Сирии сбросили несколько бочковых бомб на позиции боевиков в районе населенного пункта Тейбат аль-Имам.

Боевики группировки «Джейш аль-Исса» утверждают, что сбили российский беспилотник в северной части провинции, однако никакого официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ирак

Один человек погиб и еще шестеро были ранены в результате взрыва припаркованного на обочине заминированного автомобиле на востоке Багдада.

Между тем, иракское командование опровергло заявление министерства обороны о том, что правительственные войска полностью взяли под контроль восточную часть Мосула.

Согласно заявлению командования, иракские войска зачищают последние очаги сопротивления террористов в левобережных кварталах города.

