Ищите укрытие немедленно: база ВВС США в Аризоне закрыта из-за стрельбы

Тусон (США), 23 января. База ВВС США «Девис-Монтен», расположенная в американском городе Тусон (штат Аризона), в понедельник была закрыта из-за сообщений о выстрелах. Звуки выстрелов слышали два пилота. Они немедленно уведомили о чрезвычайной ситуации начальство и местную полицию, сообщает официальный представитель Пентагона.

«Мы по-прежнему закрыты. Всему персоналу базы приказано найти укрытие, если вы этого еще не сделали», — говорится в официальном Twitter «Девис-Монтен».

Отметим, что на территории авиабазы располагается военная школа K-8, которая переведена на особый режим. Это значит, что занятия продолжаются, но никто не может покинуть здание или войти извне, передает Fox News.