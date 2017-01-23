Военные инженеры ЗВО уничтожили ледовый затор в Подмосковье

Москва, 23 января. Военные инженеры гвардейского танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) провели учения по защите гидротехнических сооружений в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Перед военными инженерами была поставлена задача по уничтожению ледового затора, который угрожал гидротехническим сооружениям. Военные инженеры заложили более 100 килограммов взрывчатого вещества в специально подготовленные лунки, после чего совершили управляемый подрыв.

После этого военнослужащие приступили к разведке ледовых заторов и мониторингу паводковой обстановки в регионе. В ведомстве отметили, что будущей весной военные инженеры будут выполнять задачи по обеспечению безопасности мостов и других инфраструктурных сооружений во время ледохода.