Киев, 23 января. Попытка наступления Вооруженных сил Украины на Донецк и Луганск приведет к гибели 40 тысяч украинских силовиков. Об этом журналистам заявил командир батареи 169-го учебного центра ВСУ «Десна» Глеб Бабич.

По словам военнослужащего, стороны конфликта в Донбассе находятся в состоянии позиционной войны, так как ни одна из них не готова атаковать.

«Во время наступления силы должны преобладать втрое», — объяснил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли район населенного пункта Ясиноватая.

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