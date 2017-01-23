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Донецкая железная дорога восстановила пути под Горловкой, разрушенные ВСУ
Новороссия

Донецкая железная дорога восстановила пути под Горловкой, разрушенные ВСУ

Сегодня 21:15
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Донецкая железная дорога восстановила пути под Горловкой, разрушенные ВСУ

Донецк, 23 января. На железнодорожном перегоне Горловка–Байрак была успешно восстановлена контактная сеть. Это дало возможность запустить на этом участке пути поезда на электротяге. Об этом сообщает министерство транспорта ДНР.

Как сообщается, в январе этого года сотрудники государственного предприятия «Донецкая железная дорога» восстановили контактную сеть между Горловкой и Байроком. По словам пресс-службы министерства, на участке был поврежден контактный провод, а также разрушен ряд элементов железнодорожной инфраструктуры, включая рельсы.

Восстановительные работы начались еще в 2015 году, и прошлым летом по участку удалось пустить первые поезда на тепловозной тяге. Теперь, когда контактная сеть приведена в порядок, ГП «Донецкая железная дорога» сможет уменьшить стоимость перевозок и увеличить пропускную способность на участке.

 

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Антон Зарубин
#днр #горловка
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