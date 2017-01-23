Обнаружена седьмая жертва лавины, обрушившейся на итальянский отель

Рим, 23 января. Спасатели обнаружили седьмое по счету тело при разборе завалов разрушенного лавиной итальянского отеля «Ригопьяно».Погибшей оказалась женщина, являлась ли она работником гостиницы или постояльцем — не уточняется. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, что трагедия произошла 18 января. Лавина, сошедшая с гор в результате землетрясения, накрыла отель, в котором находились 35 человек.Спасателям удалось вытащить 11 человек и трех выживших щенков. Оставшиеся 17 человек числятся пропавшими без вести, их судьба неизвестна. Владелец отеля Бруно ди Томмазо вспоминает, что сразу же обратился к властям за помощью, как только начались первые подземные толчки.