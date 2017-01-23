У нас общие задачи: глава Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из Таджикистана вопросы безопасности

Москва, 23 января. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов провел переговоры с таджикским коллегой Эмомали Собирзода. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе переговоров главы оборонных ведомств обсудили реализацию мер по повышению готовности таджикской армии. Начальник Генштаба РФ отметил, что в настоящее время на 201-й российской военной базе в Таджикистане российские специалисты осуществляет подготовку таджикских военнослужащих. При этом за год подготовку проходят свыше тысячи таджикских военных.

«У нас общие задачи в укреплении безопасности в Центрально-Азиатском регионе. С учетом этого, строим отношения между нашими министерствами. Уделяем повышенное внимание сотрудничеству с Республикой Таджикистан в военной и военно-технической областях», — отметил Герасимов.

Эмомали Собирзода выразил благодарность российскому коллеге за поддержку и укрепление армии Таджикистана.