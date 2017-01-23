Прямые переговоры между Дамаском и оппозицией Сирии в Астане не состоялись

Астана, 23 января. В столице Казахстана не удалось организовать прямые переговоры между делегацией правительства Сирийской Арабской Республики и членами так называемой «умеренной» оппозиции. Об этом журналистам в понедельник рассказал специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев.

Напомним, Организация Объединенных Наций (ООН) рассчитывает на закрепление режима перемирия в САР по итогам межсирийской встречи в Астане.

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