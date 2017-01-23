Петербургская учительница оказалась звездой порноиндустрии

Санкт-Петербург, 23 января. Петербургская преподавательница танцев Янина Монахова, снимавшаяся в порнороликах, была разоблачена своими учениками.

Девушка работала учителем по гимнастике в двух петербургских школах, а затем педагогом по акробатическому рок-н-роллу в частной танцевальной школе, и везде получала положительные отзывы от родителей и учеников. Однако в прошлому году дети выложили в группе одной из соцсетей видео для взрослых с ее участием. После скандала с видеороликом ей пришлось уволиться из школы, и она продолжила работать с детьми от 7 до 14 лет в частной студии.

При этом восторженные отзывы учительница получала не только от учеников и их родителей, но и от поклонников из разных стран из Европы и США на своей странице на портале, посвященном «клубничке», сообщает «Комсомольская правда — Петербург».