Майдан против Трампа: Запад ведет себя, как невоспитанный ребенок в «Детском мире»

Москва, 23 января. Не успел Дональд Трамп приступить к своим обязанностям в качестве президента США, а его уже обложили протестами и даже устроили «покушение» в СМИ.

Британский телеканал «Би-Би-Си» сообщил о том, что неизвестный стрелял в избранного президента во время инаугурации, ранив его в руку, однако быстро удалил сенсационный твит, который оказался вымыслом.

Политолог Михаил Синельников-Оришак считает, что причиной массового недовольства Трампом в США стала инфантильная психология рядовых американцев.

«Американцев с младых ногтей приучают к тому, что, если и есть что-то важное в жизни, то это их мнение, вокруг которого вращаются планеты со звездами. «Ребенкам» обещали одну игрушку, взамен дали другую, поэтому надо падать на пол и сучить ножками», — отмечает он.

По словам эксперта, многие в США рассуждают так: «Я не голосовал за Трампа, моя семья не голосовала за Трампа, мои друзья не голосовали за Трампа, значит никто не голосовал за Трампа». Но выбрали именно его, и этот факт необычайно задевает гордыню тех, кто голосовал за Клинтон, пишет «Свободная пресса».