Самолеты ВКС РФ и коалиции уничтожили под Алеппо склады и технику боевиков ИГ

Москва, 23 января. Самолеты ВКС РФ уничтожили склады террористов с боеприпасами и топливом в районе сирийского города Эль-Баб в провинции Алеппо. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что накануне американская сторона передала российским военным координаты объектов запрещенной в России террористической группировки «исламское государство» в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо.

Российские военные проверили координаты целей с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также средств космической разведки, после чего самолеты ВКС РФ и международной коалиции нанесли удары по объектам террористов.

«В результате проведения совместной операции уничтожены несколько складов боеприпасов и ГСМ, а также район скопления боевиков с техникой», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 18 января ВКС России и ВВС Турции провели первую совместную воздушную операцию, в ходе которой уничтожили ряд объектов террористической группировки ИГ.