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ВКС РФ и ВВС Турции провели в провинции Алеппо совместную операцию против ИГ
Политика

ВКС РФ и ВВС Турции провели в провинции Алеппо совместную операцию против ИГ

Сегодня 20:21
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ВКС РФ и ВВС Турции провели в провинции Алеппо совместную операцию против ИГ

Москва, 23 января. Россия и Турция осуществили совместную операцию в сирийской провинции Алеппо, направленную против боевиков «Исламского государства». Удары были нанесены по позициям террористов в районе населенного пункта Эль-Баб, сообщает министерство обороны России.

С российской стороны в операции участвовали три самолета: два Су-24М и один Су-34. С турецкой стороны участвовали четыре самолета: два F-16 и два F-4. В ходе боевого вылета было уничтожено 22 цели. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На сегодняшний день она контролирует часть территорий Сирии и Ирака.

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Геннадий Плющев
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