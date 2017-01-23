ВКС РФ нанесли удар по позициям ИГ под Алеппо, основываясь на данных США

Москва, 23 января. Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли авиаудар по позициям боевиков «Исламского государства» в районе населенного пункта Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо. Об этом проинформировала пресс-служба министерства обороны РФ.

«От американской стороны по «прямой линии» из штаба международной коалиции были получены координаты целей ИГИЛ», — указано в официальном заявлении оборонного ведомства.

После того, как была завершена дополнительная разведка, два самолета ВКС России и два самолета международной коалиции нанесли удары. В результате были уничтожены склады боевиков, а также скопление техники.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские бомбардировщики ликвидировали объекты запрещенного в РФ «Исламского государства» в районе Дейр эз-Зора.

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