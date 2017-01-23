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Украина дополнит иск против России в суде ООН новыми фактами «нарушения прав человека»
Украина

Украина дополнит иск против России в суде ООН новыми фактами «нарушения прав человека»

Сегодня 20:46
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Украина дополнит иск против России в суде ООН новыми фактами «нарушения прав человека»

Москва, 23 января. Украинская сторона планирует дополнить иск к России, который был передан в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом журналистам в понедельник сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, речь якобы идет о новых «нарушениях прав человека».

«Мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять», — подчеркнул украинский дипломат в интервью изданию «Интерфакс».

Ранее министерство иностранных дел Российской Федерации указало на то, что иск Украины преследует исключительно сиюминутные политические интересы.

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