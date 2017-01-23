Disney раскрыла название восьмого эпизода «Звездных войн»

Лос-Анджелес, 23 января. Американская кинокомпания Disney, владеющая правами на кинофраншизу «Звездные войны», раскрыла название следующей номерной части легендарной саги.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте и в Twitter «Звездных войн», восьмой эпизод будет называться «Последний джедай».

«У нас есть прекрасные фанаты в этой и другой галактике. Мы хотим, чтобы они стали первыми, кто узнает название следующей главы саги Скайуокера: «Звездные войны: Последний джедай», — говорится в сообщении.

Автором сценария и режиссером новой главы знаменитой космооперы станет Райан Джонсон, а исполнительным продюсером — Джей Джей Абрамс, который снял седьмой эпизод «Пробуждение силы». В мировой прокат лента выйдет 15 декабря 2017 года.